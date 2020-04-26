Во Львовской области тридцать новых больных коронавирус

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Во Львовской област еще тридцать человек заболели коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает корреспондент УНН.

"Как сообщила Галина Сличная, заместитель городского главы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу, по состоянию на 08.00 часов во Львове и Львовской области подтверждено 348 случаев инфицирования коронавируса, из них 12 - летальные. Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1 553 лица, госпитализированы - 333, на амбулаторном лечении - 1220 человек, выписаны - 234 человек. Сейчас в больнице находится 99 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппарате ИВЛ нет никого. В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 348 человек, 12 человек умерли. 56 пациентов выписаны", - сообщили в городском совете.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 258 ПЦР-тестов, из которых 31 - положительный.

Напомним, в Украине зафиксировано 8 617 случаев COVID-19. От осложнений болезни умерло уже 209 человек.