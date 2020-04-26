За сутки COVID-19 в Украине заболели 41 ребенок и 101 медик - Степанов

КИЕВ. 26 апреля. УНН. За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболел 41 ребенок и 101 медицинский работник. Всего заболело 586 детей и 1676 медиков. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 492 человека. Из них 41 ребенок и 101 медицинский работник. Были госпитализированы 123 человека. Зафиксировано 8 летальных случаев. При этом, хорошая новость - 58 пациентов, в том числе, пятеро детей, выписаны", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что за все время пандемии заболело 8617 человек.

"Из них 586 детей, а также 1676 медицинских работников. При этом, в общем выздоровели 840 человек, а летальных случаев 209", - добавил Максим Степанов.

По его словам, за предыдущие сутки совершено 5596 исследований методом ПЦР. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали за сутки в Днепропетровской области - 52, Закарпатской области - 43, и Тернопольской области - 42 случая.

Напомним, в Украине от пандемии COVID-19 умерло уже 209 человек.