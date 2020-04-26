Коронавирус обнаружили у работника Хмельницкой АЭС

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Вчера, 25 апреля, тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции у работника Хмельницкой атомной электростанции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную информацию ХАЭС.

"25 апреля 2020 года Хмельницким областным лабораторным центром по результатам исследования биоматериалов на COVID-19 методом ПЦР подтверждено заболевание у двух пациентов инфекционного отделения СМСЧ г. Нетешин. Один из больных коронавирусом - работник Хмельницкой АЭС", - сообщили на электростанции.

Сообщается, что "работник, после выхода из очередного отпуска, выполнял свои должностные обязанности с 13 апреля до 17 апреля 2020 года". Согласно с объяснениями больного, 18 апреля 2020 года находился с повышенной температурой в домашних условиях, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении СМСЧ г. Нетешин.

Сейчас решено провести внеочередную дезинфекцию мест пребывания работника за время нахождения на работе; отправить на самоизоляцию контактных лиц; провести тестирование на COVID-19 изолированному оперативному персоналу ОП ХАЭС и работникам, которые постоянно контактировали с данным персоналом.

Как сообщал УНН, по состоянию на 26 апреля в Украине официально подтверждено 8617 случаев заболевания COVID-19.