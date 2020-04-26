Регистрация | Вход |
USD: 27,01 0,0000  EUR: 29,14 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 26 апреля 2020 18:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
10785
Версия для печати

В Бразилии количество инфицированных коронавирусом приблизилась к 60 тысячам

В Бразилии количество инфицированных коронавирусом приблизилась к 60 тысячам

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии возросло до 58 509. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

За прошедшие сутки было зафиксировано 5 514 новых случаев инфицирования коронавирусом.

От коронавирусной инфекции в Бразилии погибли уже 4016 человек. При этом количество выздоровевших достигло 29 160 человек.

Напомним, в Бразилии главный очаг эпидемии находится в городе Манаус. В течение нескольких дней там фиксировалась смертность на уровне не менее ста человек в сутки.

Как сообщал УНН, распространение коронавирусной инфекции было признано пандемией 11 марта решением Всемирной организации здравоохранения.

Источник: УНН
Теги: Бразилия, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.