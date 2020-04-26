В Бразилии количество инфицированных коронавирусом приблизилась к 60 тысячам

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии возросло до 58 509. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

За прошедшие сутки было зафиксировано 5 514 новых случаев инфицирования коронавирусом.

От коронавирусной инфекции в Бразилии погибли уже 4016 человек. При этом количество выздоровевших достигло 29 160 человек.

Напомним, в Бразилии главный очаг эпидемии находится в городе Манаус. В течение нескольких дней там фиксировалась смертность на уровне не менее ста человек в сутки.

Как сообщал УНН, распространение коронавирусной инфекции было признано пандемией 11 марта решением Всемирной организации здравоохранения.