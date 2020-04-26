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Во Львовском горсовете проведут массовые сокращения из-за пандемии

Во Львовском горсовете проведут массовые сокращения из-за пандемии

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Львовские власти решили существенно уменьшить количество работников городского совета на фоне кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную Львовской мэрией.

"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн. В местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что нужно будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли не простое решение - мы решили оптимизировать численность работников городского совета и мы уменьшаем ее на 181 человека", - говорится в сообщении.

В то же время в мэрии пообещали завершить все ремонтные работы на дорогах города, которые были запланированы.

Как сообщал УНН, в Украине ожидается падение экономики по итогам 2020 года на 4,2 или даже на 4,8%. Этому способствуют ограничительные меры, введеные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, Коронавирус, горсовет
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