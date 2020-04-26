В Зоне отчуждения пожарные пытаются локализовать два очага горения, вылетел вертолет

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в локализации 2 очагов горения пеньков, остатков древесины и торфяника. Им на помощь вылетел вертолет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 ч. 26 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Указано, что для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и еще 5 путепроводчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерная техника создала 987 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 50 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 17 человек личного состава и 230 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 25 апреля осуществлено 57 сбросов - 114 т воды (с начала работ осуществлено 2230 сбросов - 5 тыс. 130 т воды).

"В 7:44 вертолет Ми-8 ГСЧС вылетел из города Нежин для тушения пожаров в зоне отчуждения", - указано в сообщении.

Сообщается, что радиационный фон в городе Киеве и в Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений - в Киеве 0,015 мР/ч., а в Киевской области - 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч. В Чернобыле радиационный фон - 0,021 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.

Напомним, за сутки авиация сбросила 176 тонн воды на пожар в Чернобыльской зоне.