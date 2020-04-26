МИД: Украина прилагает максимум усилий для преобразования Зоны отчуждения на безопасную территорию

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украина прилагает максимум усилий для преодоления последствий Чонобильськои катастрофы и преобразования Зоны отчуждения на безопасную территорию. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 34 годовщины трагедии, передает УНН.

"Сегодня мы в скорби склоняем головы, вспоминая героев, которые ценой своей жизни и здоровья спасли человечество от глобальной ядерной катастрофы. Отдаем дань также и более 5000 высококвалифицированным специалистам, которые ежедневно обеспечивают радиологическую и экологическую безопасность в зоне отчуждения, работая над тем, чтобы нынешние и будущие поколения были надежно защищены от воздействия радиации.

Несмотря на сложный период, вызванный внешней агрессией, Украина не только успешно борется с последствиями аварии, но и прилагает максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны с "черной дыры" в безопасную территорию изменений и развития современных технологий", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина высоко ценит совместную работу с надежными партнерами, такими как ООН, МАГАТЭ, ЕБРР, Европейская Комиссия, НАТО, а также многими государствами, над реализацией международных проектов, направленных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

"Особо следует отметить успешное завершение в прошлом году совместного проекта с более 45-ю государствами-донорами по сооружению крупнейшего в мире мобильного объекта - нового безопасного конфайнмента, который способен защитить человечество в течени ста лет от ионизирующего излучения разрушенного энергоблока ЧАЭС", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В то же время, отмечается, что несмотря на достигнутые результаты, Украина ежедневно сталкивается со многими вызовами, связанными как с управлением зоной отчуждения, так и чернобыльской проблематике в целом.

"Впереди у нас еще много работы. Поэтому призываем всех неравнодушных к продолжению конструктивного сотрудничества, направленного на минимизацию длительных последствий Чернобыльской катастрофы, в частности обеспечение устойчивого развития пострадавших регионов", - призвали в МИД.

Напомним, авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года.