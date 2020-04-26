В Харькове взорвали банкомат

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Харькове сегодня ночью неизвестные взорвали банкомат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Неизвестные взорвали банкомат, расположенный на первом этаже здания.

"Событие произошло 26 апреля около 3:17 на улице Валентиновской, 35/81. Пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства и лица, причастные к событию, устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Требовал миллион: мужчина в Черкасской области на Пасху заминировал банкомат