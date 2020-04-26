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Украинские ПЦР-тесты по точности не отличаются от иностранных - Степанов

Украинские ПЦР-тесты по точности не отличаются от иностранных - Степанов

КИЕВ. 26 апреля. УНН. ПЦР-тесты украинского производства не отличаются по точности результата от немецких, корейских и китайских. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент.

"Если мы говорим о ПЦР-тестах украинского производства, то перед тем, как начать их закупать и использовать для диагностики - конечно, были проведены все экспертизы. Были проведены тестирования этих ПЦР-тест-систем. Они не отличаются по точности результата от лучших тест-систем, которые существуют в мире: ни немецких, ни корейских, ни китайских. Поэтому мы и начали так массово использовать именно украинского производства ПЦР-тесты", - сказал Максим Степанов.

Напомним, УНН первым сообщал, что Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, тест-системы
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