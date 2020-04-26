Глава МИД Литвы: наш регион знаком с Чернобыльской трагедией не по сериалу

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что трагические уроки Чернобыльской катастрофы должны быть изучены. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Сегодня исполняется 34 года Чернобыльской катастрофы. Наш регион, особенно Украина и Беларусь, знакомы с этим не из сериала HBO (речь идет о сериале "Чернобыль" производства американского канала HBO - ред.). Это настоящая жизнь, рана, которая кровоточит до сих пор. Тысячи и тысячи смертей, серьезные болезни, разрушенные жизни. Уроки должны быть усвоены", - написал Линкявичюс.

Напомним, авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года.

Как сообщал УНН, МИД Украины в заявлении по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы отметил, что государство прилагает максимум усилий для преодоления последствий трагедии. В то же время во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность поддержки международных партнеров.