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Глава МИД Литвы: наш регион знаком с Чернобыльской трагедией не по сериалу

Глава МИД Литвы: наш регион знаком с Чернобыльской трагедией не по сериалу

Линас Линкявичюс

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что трагические уроки Чернобыльской катастрофы должны быть изучены. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Сегодня исполняется 34 года Чернобыльской катастрофы. Наш регион, особенно Украина и Беларусь, знакомы с этим не из сериала HBO (речь идет о сериале "Чернобыль" производства американского канала HBO - ред.). Это настоящая жизнь, рана, которая кровоточит до сих пор. Тысячи и тысячи смертей, серьезные болезни, разрушенные жизни. Уроки должны быть усвоены", - написал Линкявичюс.

Напомним, авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года.

Как сообщал УНН, МИД Украины в заявлении по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы отметил, что государство прилагает максимум усилий для преодоления последствий трагедии. В то же время во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность поддержки международных партнеров.

Источник: УНН
Теги: МЗС, Украина, Литва, Чернобыль
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