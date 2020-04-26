Зеленский отправился в Чернобыльскую зону

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Киевскую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Киевскую область. Глава государства примет участие в церемонии памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС", - сообщили в пресс-службе.

Также Владимир Зеленский осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне.

Президент встретится с сотрудниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в зоне отчуждения, и вручит государственные награды.

Напомним, в своем заявлении к годовщине Чернобылской катастрофы Президент отметил, что Чернобыльская катастрофа - трагедия планетарного масштаба, а международная солидарность является залогом решения глобальных проблем.