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Зеленский отправился в Чернобыльскую зону

Зеленский отправился в Чернобыльскую зону

Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Киевскую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Киевскую область. Глава государства примет участие в церемонии памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС", - сообщили в пресс-службе.

Также Владимир Зеленский осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне.

Президент встретится с сотрудниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в зоне отчуждения, и вручит государственные награды.

Напомним, в своем заявлении к годовщине Чернобылской катастрофы Президент отметил, что Чернобыльская катастрофа - трагедия планетарного масштаба, а международная солидарность является залогом решения глобальных проблем.

Источник: УНН
Теги: Украина, Чернобыль, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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