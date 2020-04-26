В Харькове во время карантина продолжило принимать посетителей одно из заведений общественного питания

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Шевченковском районе Харькова обнаружили нарушение карантина одним из заведений общественного питания - оно продолжило принимать посетителей во время карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

"24 апреля в ходе мониторинга сети Интернет было обнаружено видео, на котором видно, что в заведении общественного питания на улице Культуры есть посетители. По данному факту следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного Кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Указано, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

"Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства правонарушения", - сообщили в отделе коммуникации.

Напомним, в суды в Украине на рассмотрение поступило более 4800 протоколов о нарушении правил карантина.