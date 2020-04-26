В ВСУ COVID-19 за сутки заболел один человек

КИЕВ. 26 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зафиксировали 1 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"На 7:00 26 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 38 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 368 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 35 человек. За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Указано, что больной находится в Черновицком военном госпитале. Его состояние удовлетворительное, а симптомы заболевания отсутствуют.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", - указано в сообщении.

Напомним, вчера, 25 апреля, в ВСУ зафиксировали 6 новых случаев заболевания COVID-19.