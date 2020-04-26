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В Херсонской области за сутки произошло 7 природных пожаров

В Херсонской области за сутки произошло 7 природных пожаров

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Херсонской области вчера, 25 апреля, произошло 7 пожаров в экосистемах - горели камыши, сухая трава и подстилка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.

"25 апреля на территории области 7 раз горели камыши, сухая трава и подстилка. Общая площадь тушения составила более 5,4 га. К ликвидации чрезвычайных событий привлекались пожарно-спасательные подразделения Днепровского, Белозерского, Голопристанского, Каховского, Алешковского районов и города Новая Каховка", - говорится в сообщении.

Указано, что спасатели главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области в очередной раз подчеркивают важность соблюдения гражданами правил пожарной безопасности. Категорически запрещается на открытых территориях рядом с лесопарковыми зонами использовать открытый огонь, разводить костер, выжигать траву и другие растительные остатки, бросать в траву и на обочины дорог окурки.

Напомним, из-за теплой зимы количество природных пожаров в Украине увеличилось на 25%.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, пожары
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