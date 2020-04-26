В Кировоградской области подтвердили еще 17 случаев коронавируса

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. За минувшие сутки специалисты Кировоградского областного лабораторного центра методом ПЦР-реакции обследовали 215 человек, из них у 17 подтвердили коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает корреспондент УНН.

Так, 14 инфицированных из Кропивницкого, также заболели 25-летняя женщина из Александровки, 65-летний мужчина и его 66-летняя жена из Светловодска.

Среди 17 новых случаев - 5 медработников.

3 медработников из частной клиники: 63-летняя женщина, 56-летний мужчина и 22-летняя девушка. Подтвердился диагноз у 65-летней медработницы Центра экстренной медицинской помощи, 62-летней медработницы Центральной городской больницы в Кропивницком.

Всего в Кировоградской области с начала эпидемии зарегистрировали 323 больных COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 часов 26 апреля от коронавируса умерло 209 человек.