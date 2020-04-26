В Киеве в пятиэтажном доме загорелся электрощиток

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Киеве произошло возгорание в электрощитке на первом этаже пятиэтажного дома, расположенного на проспекте Отрадном. Спасатели ликвидировали возгорание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"26 апреля в 00:25 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на проспекте Отрадном, 14/45, что в Соломенском районе столицы. На место происшествия немедленно выехали спасатели 18-й государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, на 1 этаже 5-этажного жилого дома в электрическом щитке произошло короткое замыкание с последующим горением электропроводов. В 00:51 возгорание было ликвидировано", - говорится в сообщении.

В результате возгорания огнем был поврежден электрощиток и изоляция проводов. Стены и потолок закоптились.

Погибших и травмированных нет. Причины возникновения пожара выясняются

Напомним, в Зоне отчуждения пожарные пытаются локализовать два очага горения.