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В Минэнергетики назвали безопасность АЭС главным приоритетом ведомства

В Минэнергетики назвали безопасность АЭС главным приоритетом ведомства

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды назвали своей главной задачей - максимально безопасное использование ядерной энергии в мирных целях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнергетики.

"Сегодня мы не должны повторить прошлое и сохранить будущее. Наша задача - сделать максимально безопасным использование ядерной энергии в мирных целях. Министерство принимает и в дальнейшем будет принимать все меры по соблюдению международного законодательства в сфере использования ядерной энергии и радиационной безопасности, повышение безопасности ядерных реакторов, реализации государственной политики по обращению с радиоактивными отходами, образовавшимися в результате переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС, их захоронения/ долгосрочного хранения" , - говорится в сообщении.

Указано, что Зона отчуждения и безусловного (обязательного) отселения требует разработки дополнительных антикризисных мер для того, чтобы эта территория получила новые возможности для развития.

Также отмечается, что в Зоне отчуждения продолжает существовать 400 видов животных, птиц и рыб, а также 1200 видов флоры.

"Наша задача - безопасность энергетических объектов, уменьшение нагрузки на окружающую среду, чистый воздух и сохранения природы для нынешнего и будущих поколений", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня исполнилось 34 года со дня Чернобыльской катастрофы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Чернобыль, Минэнергоугля
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