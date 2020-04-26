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Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции и возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава государства возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году", - говорится в сообщении.

Указано, что присутствующие также почтили память спасателей минутой молчания.

"Чернобыльская катастрофа - это, без преувеличения, беда планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общей обязанностью всех наций мира", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский отправился в Чернобыльскую зону.

Источник: УНН
Теги: Украина, Чернобыль, Президент, Владимир Зеленский
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