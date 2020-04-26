В Харьковской области загорелся хвойный лес

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Харьковской области возгорание сухой травы и камыша распространилось в сторону хвойного леса, в результате чего на 20 га возник пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"25 апреля на номер "101" поступила информация, что вблизи поселка Красный Кут Краснокутского района Харьковской области на территории Владимирского лесничества Гутянского лесного хозяйства случился пожар в лесном массиве. Сначала возникло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории. Но потом из-за сильных порывов ветра пожар начал распространяться в сторону хвойного леса. Произошло воспламенение хвойной подстилки, камыша на болоте, ветвей и поваленных деревьев", - говорится в сообщении.

Указано, что площадь пожара начала стремительно расти. Существовала угроза возгорания верхового хвойного леса. Несмотря на это, работники лесного хозяйства запросили помощь спасателей.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений ГСЧС огонь распространился на общую территорию около 20 га. К тушению пожара привлечены 15 пожарных автоцистерн, 85 человек личного состава ГСЧС, 4 пожарных автоцистерны, 1 трактор и 21 работник лесного хозяйства ", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в 6:00 совместными усилиями пожар был локализован. Угрозы верховому лесу нет. Сейчас на месте происшествия дежурят лесники, которые проводят тушение отдельных очагов тления пней и веток.

Напомним, в Зоне отчуждения пожарные пытаются локализовать два очага горения.