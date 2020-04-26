Президент вручил награды спасателям, которые тушили пожар в Чернобыльской зоне

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Зону отчуждения встретился с сотрудниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, и вручил им 22 государственные награды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Находясь с рабочей поездкой в Киевской области, Президент Владимир Зеленский встретился с сотрудниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Он вручил 22 спасателям государственные награды", - говорится в сообщении.

Также указано, что Владимир Зеленский перед этим облетел на вертолете участок, пострадавший в результате пожара.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои", - обратился Президент к спасателям.

Он также отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более одиннадцать тысяч гектаров.

"Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат", - добавил Владимир Зеленский.

Также сообщается, что Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил спасателей за их подвиг.

"В вашем лице мы передаем благодарность всем тем людям - сегодня более тысячи человек работают на ликвидации пожара. Всем, кто рядом с вами стоит плечом к плечу и делает эту работу", - сказал Денис Шмыгаль.

Сообщается, что министр внутренних дел Арсен Аваков, временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец и глава ГСЧС Николай Чечеткин ознакомили Владимира Зеленского с ходом ликвидации очагов пожара.

Напомним, в Зоне отчуждения пожарные пытаются локализовать два очага горения.