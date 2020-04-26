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Глава МИД Латвии о Чернобыльской катастрофе: это напоминание о последствиях сокрытия истины

Глава МИД Латвии о Чернобыльской катастрофе: это напоминание о последствиях сокрытия истины

Эдгар Ринкевичс

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Тридцать четвертая годовщина аварии на ЧАЭС - это напоминание о последствиях сокрытия истины. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс, передает УНН.

"Мы отмечаем 34 годовщину аварии на ЧАЭС... как напоминание о том, почему эта катастрофа произошла, и о последствиях сокрытия истины. Это очень важно сегодня, поскольку мы противостоим еще одной катастрофе. С благодарностью тем, кто спас мир", - написал Ринкевичс.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что трагические уроки Чернобыльской катастрофы должны быть изучены.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Латвия, Чернобыль
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