Клуб трех украинцев прервал серию поражений в чемпионате Беларуси

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В поединке 6-го тура первенства Беларуси по футболу ФК "Славия" Мозырь принимал ФК "Минск", передает УНН со ссылкой на сайт "Минска".

Первые двадцать девять минут игры прошли безрезультатно. А вот на тридцатой минуте Дмитрий Прищепа из-за пределов штрафной нанес мощный удар по воротам хозяев поля, мяч попал в штангу и отскочил прямо к Роману Грибовскому. Форвард не растерялся от такого подарка и точно пробил. Со счетом 0:1 команды ушли на перерыв.

На первой минуте второй половины встречи, Ярослав Яроцкий получил отличный пас от автора первого гола в матче Романа Грибовского, ворвался в штрафную "Славии" и оставил не у дел двух защитников и вратаря команды - 0:2.

Хозяева поля смогли отыграться на 79-й минуте (гол в активе Жука). К концу игры оставалось чуть больше десяти минут и 685 зрителей, собравшихся на трибунах стадиона "Юность" успели увидеть третий гол в исполнении гостей. Победную точку в игре на 83-й минуте поставил Артем Васильев. В итоге уверенная победа "Минска" со счетом 3:1.

Отметим, полные поединки в составе "Минска" провели украинцы Насибуллин и Рыжук, а Чаговец был заменен на 90+1 минуте.

Добавим также, у "Минска" стало 9 очков (первый выигрыш после 3-х подряд поражений) - 7 место.