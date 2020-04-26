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В Кировоградской области от коронавируса вылечились 54 человека

В Кировоградской области от коронавируса вылечились 54 человека

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Новый случай выздоровления от коронавируса зафиксировали в Кировоградской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает корреспондент УНН.

Вылечился 48-летний мужчина из Знаменки.

"Всего сейчас имеем 54 человека, которые успешно побороли болезнь", - говорится в заметке.

Напомним, за минувшие сутки специалисты Кировоградского областного лабораторного центра методом ПЦР-реакции обследовали 215 человек, из них у 17 подтвердили коронавирус.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Кропивницкий и Кировоградщина, Сохраняйте спокойствие!
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