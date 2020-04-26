В Харьковской области произошла вспышка COVID-19 в психиатрической больнице

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Харьковской области COVID-19 заболело 11 человек из областной психиатрической больницы №1. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает УНН.

"Статистика воскресного утра. Сегодня по количеству зарегистрированных подозрений и подтвержденных случаев имеем собственный антирекорд. За последние сутки в области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19 - по предварительной информации, у жителей Харькова, Харьковского, Зачепиловского, Чугуевского, Изюмского, Змиевского, Богодуховского районов. Источник происхождения болезни в некоторых подтвержденных случаях еще уточняется. Но, как известно сейчас, 11 заболевших находятся в Областной психиатрической больнице №1 (жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов)", - написал Алексей Кучер.

По его словам, 75 человек с положительным результатом теста COVID-19 госпитализированы, 55 находится на самоизоляции. Среди госпитализированных - 1 человек находится в реанимации на кислородной маске.

Также он отметил, что 105 человек с подозрением на COVID-19 госпитализированы, а 24 человека находятся на самоизоляции.

"Итак, итог: за весь период зарегистрировано 359 случаев подозрения на COVID-19 (+41 за последние сутки), из них: 147 подтверждено, 83 опровергнуто, 15 больных выздоровели, 2 больных умерли", - добавил Алексей Кучер.

Напомним, в Украине от пандемии COVID-19 умерло уже 209 человек.