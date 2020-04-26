В Днепропетровской области в поминальные дни закрыли кладбища

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Днепропетровской области в поминальные дни закрыли основные кладбища. На входах установили полицейские патрули. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"В поминальные дни основные кладбища в Днепропетровской области закрыли. Повсюду на входах - полицейские патрули. Как выполняются ограничения, принятые в области из-за коронавируса, проверяет инспекция от облгосадминистрации", - сказал глава ОГА Александр Бондаренко.

Он добавил, еще доступ к кладбищам ограничили, чтобы не допустить массовых скоплений людей во время карантина. Соответствующие решения приняли местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. В города области выехали бригады из ОГА, чтобы проинспектировать выполнение ограничительных установок. Шесть бригад должны проверить Днепр, Каменское, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Синельниково. Всего в этих городах проверят 20 кладбищ.

Указано, что в Днепропетровской области обнаружили 294 случая заболевания COVID-19.

Напомним, ПЦУ призвала верующих перенести поминальные дни на июнь.