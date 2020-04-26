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Воскресенье, 26 апреля 2020, 18:35 • Сергей Куркович • 8370
Клуб украинца вышел вперед в финальной серии чемпионата Тайваня
КИЕВ. 26 апреля. УНН. БК "Тайвань Бир" украинского "бигмена" Игоря Зайцева провел четвертый матч финальной серии чемпионата Тайваня против "Юлон Луксген", передает УНН.
Победа досталась клубу украинца - 90:82. Наш земляк провел на паркете 31:41 минуты за которые набрал 11 очков при 9 подборах, а также добавил по 3 перехвата и передачи, и 2 блок-шота.
Стоит отметить, что по специфике тайваньского первенства, команда, которая выиграла регулярный чемпионат (это "Тайвань Бир" Зайцева), стартовала в финале, имея в активе одну победу. Поэтому, несмотря на два поражения и две победы команды украинца, счет в серии стал в пользу "Тайвань Бир" - 3:2.
Добавим, что следующий поединок серии будет сыгран 26 апреля.
Источник: УНН