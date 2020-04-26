ООС: боевики семь раз нарушили режим тишины

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По опорным пунктах оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из вооружения БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции у Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Богдановки враг применил миномет 82-го калибра. Защитников Новотроицкого российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Старогнатовки наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 82-го калибра по нашим защитникам неподалеку Новотошковского.

Против наших защитников вблизи населенного пункта Хутор Вольный враг применил гранатометы различных систем, зенитное вооружение, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Наши подразделения полностью придерживаются мирных обязательств. Вместе с тем, при необходимости, принимают решительные меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.