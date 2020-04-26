Заболевания коронавирусом в подразделениях ООС нет - штаб

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Среди подразделений Вооруженных Сил Украины, привлеченных к проведению операции Объедененных сил, случаев заболевания коронавирусной инфекцией на найдено, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС", - сообщили в пресс-центре.

Также в штабе ООС отмечают, что на участках разведения № 1, № 2 и № 3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, в течение текущих суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.