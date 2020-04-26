В Донецкой области у мужчины изъяли оружие и боеприпасы

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Донецкой области разоблачили мужчину, который хранил у себя дома оружие и боеприпасы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Покровского отдела полиции Донецкой области.

"Оперативники получили информацию о том, что местный житель у себя дома хранит оружие и боеприпасы. По указанному адресу правоохранители провели обыск, в результате которого обнаружили в летней кухней в вентиляционной трубе два пакета, в которых находились граната Ф-1 и патроны к автоматическому оружию. А служебный пес привел полицейских к магазину с патронами и закопанного автомата с глушителем", - говорится в сообщении.

Указано, что изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу, а в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Волновахском районе Донецкой области правоохранители обнаружили большой арсенал с тысячами различных боеприпасов.