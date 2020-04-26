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Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в большие клубы

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в большие клубы

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Авторитетное издание "Bleacher Report" составило список топ-7 бразильцев, которые вскоре перейдут в топ-клубы, сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.

В генерацию попали и представители донецкого "Шахтера" - Додо и Тете.

"Он обладает футбольным интеллектом за пределами своих лет", - так описывает издание игру Додо.

"Тете - реальная сделка. Он отличный дриблер, много работает и практичный", - авторы издания таким образом охарактеризовали Тете.

Добавим, также в список попали защитник "Порту" Алекс Теллес, защитник "Лилля" Габриэль Магальянес, защитник "Лацио" Луис Фелипе, форвард "Бенфики" Карлос Винисиус и защитник "Севильи" Диего Карлос.

Напомним, донецкий "Шахтер" проявил намерение приобрести полузащитника "Бока Хуниорс" Николаса Капальди.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, трансферы, Шахтер
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