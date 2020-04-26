В Кировоградской области зафиксировали 16 летальных случаев коронавируса

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Вчера, 25 апреля, от коронавируса умер 59-летний житель Кропивницкого.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, опять имеем летальный случай. 59-летний мужчина из Кропивницкого умер дома. За помощью к врачам не обращался. Однако ему посмертно провели ПЦР-тестирование. Результаты оказались положительными. Круг контактных лиц исследуется эпидемиологами", - говорится в заметке.

Сейчас в Кировоградской области лечатся от коронавируса 253 человека. Из них 135 инфицированных чувствуют себя удовлетворительно и находятся дома на самоизоляции.

118 больных госпитализированы: 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 110 - в среднем состоянии тяжести.

Летальных случаев - 16.

Официальные данные свидетельствуют о том, что больше всего случаев инфицирования COVID-19 обнаружено среди женщин. Их - 195. Мужчин меньше - 128.

Среди возрастных групп, больше всего случаев заболевания зафиксировали среди людей в возрасте от 50 до 65 лет.

Напомним, в Кировоградской области от коронавируса вылечились 54 человека.