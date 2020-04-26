В Славянске произошел пожар в Центре культуры и окружающей среды

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Славянске произошел пожар в КЗ "Центр культуры и природы г. Славянская". Пожар ликвидировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"26 апреля в 10:09 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в КЗ "Центр культуры и природы г. Славянская". На место происшествия были направлены силы и средства 6 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления по повышенному номеру вызова № 2. По прибытию к месту вызова было обнаружено открытое горение внутри здания и кровли Центра культуры", - говорится в сообщении.

Указано, что на месте происшествия создали оперативный штаб ликвидации пожара.

"В 12:50 пожар локализован, общая площадь пожара составляет 900 кв.м. Пожар ликвидирован в 16:30. Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются соответствующими специалистами. Информации о погибших и пострадавших в Главное управление не поступало", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что от Главного управления для тушения пожара было привлечено 37 человек личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, в Киеве в пятиэтажном доме загорелся электрощиток.