Клубам НБА дали разрешение открыть тренировочные базы

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Национальная баскетбольная ассоциация с 1 мая позволила определенным командам открыть тренировочные базы, информирует УНН со ссылкой на Twitter инсайдера "ESPN" Эдриана Войнаровского.

НБА запланировал позволить клубам открыть тренировочные базы для игроков в городах и штатах, где местные власти ослабили режим самоизоляции.

Однако ассоциация все еще не уверена в том, сможет ли она восстановить чемпионат. Но обеспечение безопасности игроков в спортивных залах было приоритетом.

Напомним, что НБА приостановили после того, как стало известно о положительном результате на коронавирус центрового "Юты Джаз" Руди Гобера.