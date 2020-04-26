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Воскресенье, 26 апреля 2020, 20:25 • Сергей Куркович • 7170
Клубам НБА дали разрешение открыть тренировочные базы
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Национальная баскетбольная ассоциация с 1 мая позволила определенным командам открыть тренировочные базы, информирует УНН со ссылкой на Twitter инсайдера "ESPN" Эдриана Войнаровского.
НБА запланировал позволить клубам открыть тренировочные базы для игроков в городах и штатах, где местные власти ослабили режим самоизоляции.
Однако ассоциация все еще не уверена в том, сможет ли она восстановить чемпионат. Но обеспечение безопасности игроков в спортивных залах было приоритетом.
Напомним, что НБА приостановили после того, как стало известно о положительном результате на коронавирус центрового "Юты Джаз" Руди Гобера.
Источник: УНН