В Германию с медицинским грузом отправится украинский самолет "Мрия"

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставит медицинский груз из Китая в немецкий аэропорт Лейпциг/Галле, передает УНН со ссылкой на DW.

Украинский грузовой самолет Ан-225 "Мрия" в понедельник, 27 апреля, должен доставить в немецкий аэропорт Лейпциг/Галле медицинский груз.

Встречать самый большой в мире самолет будет министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Рейс состоится в рамках организованного Бундесвером "воздушного моста" с КНР, откуда в Германию должно быть доставлено 25 миллионов защитных масок. Утром 26 апреля в аэропорт Лейпциг/Галле уже прибыл украинский самолет Ан-124 "Руслан" с грузом масок. Всего в рамках "воздушного моста" будет осуществлено три рейса.

Напомним, чтоо Бундесвер помогает правительству ФРГ в борьбе с пандемией, вызванной коронавирусным заболеванием COVID-19. Самолеты Бундесвера также доставили в Германию тяжелобольных итальянцев, инфицированных коронавирусом. Их лечат в ФРГ в знак солидарности в кризисный период.

Как сообщал УНН, 24-го апреля украинский самолет "Авиалиний Антонова" Ан-124 "Руслан" доставил медицинские средства в Хьюстон в Техасе.