Пандемия коронавируса: в Испании позволили детям гулять на улице

КИЕВ. 26 апреля. УНН. За последние сутки в Испании умерли 288 человек, у которых обнаружили заражение коронавирусом. Это - самый низкий показатель за более чем месяц. Между тем дети в стране снова имеют возможность гулять на улице, передает УНН со ссылкой на DW.

За последние сутки в Испании умерли 288 человек, у которых обнаружили заражение коронавирусом, сообщило в воскресенье, 26 апреля, министерство здравоохранения страны. Это - самый низкий показатель с 21 марта, когда было зафиксировано такое же количество жертв. Днем ранее сообщали о 378 умерших от коронавирусной инфекции. Всего в Испании умерли 23 190 человек, у которых подтвердили заражение коронавирусом, выздоровели 98 732 пациентов.

Количество зафиксированных случаев в стране выросло за последние сутки с 205 905 до 207 634.

Премьер-министр Испании Педро Санчес накануне вечером объявил об ослаблении ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. В частности, со 2 мая жителям страны позволят прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

С 26 апреля правительство разрешило детям до 14 лет выходить из дома в сопровождении одного из родителей и гулять в радиусе одного километра от дома в течение одного часа в день. При этом детские и игровые площадки все еще будут оставаться закрытыми. Последние шесть недель дети должны были находиться в помещениях.

Ожидается, что 28 апреля правительство Испании обнародует план ослабления ограничений, предусматривающий мероприятия на вторую половину мая.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 3 млн.