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"Реал" решил сделать Лунина вторым вратарем команды

"Реал" решил сделать Лунина вторым вратарем команды

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Мадридский "Реал" начал планирование кадровых изменений на следующий сезон, и одно из решений, которое уже было принято - кто будет вторым выбором после Тибо Куртуа, передает УНН со ссылкой на "AS".

Срок контракта нынешнего запасного вратаря Альфонса Ареоля, выступающего в Мадриде на правах аренды, заканчивается этим летом. Он не будет продолжать выступления в клубе.

"Галактикос" намерены сделать 21-летнего Андрея Лунина запасным голкипером основного состава для Куртуа.

Отметим, что причиной подобного решения является финансовая составляющая. Зарплата украинца вдвое меньше Ареоля, поэтому выбор "галактикос" пал на кандидатуру Лунина.

Добавим, в нынешнем сезоне Лунин сыграл 9 матчей за "Овьедо" на правах аренды и две игры за "Вальядолид".

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Испания
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