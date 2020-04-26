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В городе в Одесской области введены новые противоэпидемические меры: на COVID-19 заболели почти 90 человек

В городе в Одесской области введены новые противоэпидемические меры: на COVID-19 заболели почти 90 человек

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В городе Подольске, что в Одесской области, где недавно произошла вспышка коронавирусной инфекции объявили новые противоэпидемические меры. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, передает УНН.

“Эпидемическая ситуация в Подольске отныне будет отслеживаться в режиме 24/7. Специальная комиссия будет круглосуточно докладывать о состоянии пациентов, работу главных врачей медучреждений, а также действия городской и районной власти по борьбе с коронавирусом”, — написал Куцый.

По его словам, он отправил для контроля за ситуацией в город экспертов медицины катастроф.

“Как показывает ситуация, в Подольске местными властями, районным руководством и медработниками были приняты недостаточные карантинные и санитарные меры для предотвращения распространения болезни. Как результат — 88 больных в городе, почти половина — медработники”, — написал он. Куцый ранее сообщал о 32 положительных результатах тестов медработников местной районной больницы.

По его словам, “представители Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других служб усилят контроль за соблюдением карантина в районе”.

“Каждый случай бездействия будет рассматриваться в соответствии с украинским законодательством, а отношение — привлекаться к ответственности”, — пригрозил глава ОГА.

Ранее УНН писал, что вспышка коронавируса в Подольске состоялся из-за того, что местные власти не прислушалась к карантинным рекомендаций.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Коронавирус
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