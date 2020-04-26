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В Житомирской области за сутки зафиксировано всего 3 случая COVID-19

В Житомирской области за сутки зафиксировано всего 3 случая COVID-19

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня, 26 апреля, на Житомирщине подтвердили 3 новых случая заболевания коронавирусом у жителей области. Сейчас в регионе уже 351 зарегистрированный диагноз COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Житомирской ОГА.

“За сутки новые случаи обнаружили в Житомире (женщина, 35 лет), Черняхове (женщина, 45 лет) и Олевске (женщина, 62 года)”, — говорится в сообщении.

По данным Житомирского областного лабораторного центра, в области уже выздоровели от коронавируса 10 жителей, из которых 1 из Бердичевского района, 7 из Миланского района, 1 из Радомышльского района и 1 из Житомира.

Больше всего заражений наблюдается в Житомире — 119 человек, в Коростене — 66 и в Бердичеве — 61.

Так, по состоянию на 21:00 26 апреля на Житомирщине уже 351 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции:

  • 119 случаев в г. Житомире (1 — выздоровел 14.04.2020)
  • 66 случаев в Коростене (1 — выздоровел 22.04.2020)
  • 61 случай в Бердичеве (1 — летальный 04.04.2020, 1 — летальный 09.04.2020, 1 — летальный 15.04.2020, 1 — выздоровел 25.04.2020)
  • 27 случаев в Малине (1 — летальный 23.04.2020, 2 — выздоровели 24.04.2020, 5 — выздоровели 25.04.2020)
  • 8 случаев в Черняховском районе (1 — летальный 19.04.2020, 1 — летальный 20.04.2020)
  • 12 случаев в Житомирском районе;
  • 7 случаев в Новограде-Волынском;
  • 6 случаев в Житомирской области;
  • 5 случаев в Коростышевском районе;
  • 5 случаев в Олевске;
  • 3 случая в г. Радомышль (1 — летальный 13.03.2020, 1 — выздоровел 24.04.2020)
  • 5 случаев в Бердичевском районе;
  • 5 случаев в Любарском районе;
  • 3 случая в Коростышеве;
  • 3 случая в Хорошевский районе;
  • 2 случая в Овруче;
  • 2 случая в Пулино;
  • 2 случая в Чудновском районе;
  • 1 случай в Малинском районе;
  • 1 случай в Коростенском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Лугинском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Новоград-Волынском районе;
  • 1 случай в Ружинском районе;
  • 1 случай в Народичском районе;
  • 1 случай в Радомышльском районе;
  • 1 случай в Попельнянском районе.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 209 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

Источник: УНН
Теги: Житомир и Житомирская область, Коронавирус
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