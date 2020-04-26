Коронавирус подтвердили еще у 16 жителей Днепропетровской области

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Еще у 16 жителей Днепропетровской области обнаружили коронавирус. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

“Семь случаев — в Кривом Роге, по три — в Днепре и Подгородном, по одному — в Пятихатском районе, Каменском и Покрове”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в области 310 инфицированных.

“Тринадцать жителей области уже выздоровели”, — резюмировали в пресс-службе.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 209 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.