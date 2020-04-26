Определился победитель киберфутбольного турнира ФК "Динамо"

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В финале турнира "Dynamo Kyiv Friendly Cup" по FIFA 20 сошлись защитник молодежной команды "Динамо" Денис Кузык и профессиональный киберфутболист Виталий Муха. Об этом сообщает пресс-служба киевского "Динамо", передает УНН.

Победитель соревнования определялся по итогам забитых и пропущенных мячей в двух матчах. В первой игре Виталий Муха, который играл командой "Динамо" (Киев), победил "Ливерпуль", которым управлял Денис Кузык (3:1). Во втором противостоянии киберспортсмен закрепил свой успех, преодолев Кузика с результатом 5:2.

В матче за "бронзу" сошлись Кирилл Попов и Денис Попов. Кирилл Попов обыграл однофамильца с общим счетом 6:3 и занял третье место.

Заметим, что кроме упомянутых "динамовцев", в групповом этапе турнира принимали участие Александр Андриевский, Ибрагим Каргбо, Бенито и Владимир Бражко.