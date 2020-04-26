На Буковине зафиксировано 35 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В воскресенье, 26 апреля, в Черновицкой области подтверждено еще 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

“Сегодня, 26 апреля, в Черновицкой области подтверждено еще 35 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1376 человек”, — говорится в сообщении.

Он добавил, что за последние сутки были госпитализированы 26 буковинцев.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 209 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.