Коронавирус в Италии: наименьшее количество умерших с марта

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Италии за последние сутки было зафиксировано наименьшее с середины марта количество умерших из-за вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает ведомство по гражданской обороне страны, передает УНН со ссылкой на DW.

Так, количество летальных случаев составило 260 человек. Это самый низкий показатель с 14 марта, когда было зафиксировано 175 смертей из-за COVID-19. С тех пор каждый день от болезни умирали более 300 человек, на пике пандемии количество умерших достигало тысячи. Всего в Италии из-за вызываемого коронавирусом болезни умерли 26,6 тысячи человек, и это самый большой показатель в Европе.

Количество новых случаев заражения в стране выросло впервые за последние шесть дней и составило 256 в сутки.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте планирует в ближайшее время объявить об ослаблении с 4 мая карантина. В этот день, в частности, должны снова заработать большинство предприятий. Впрочем, итальянские школы будут оставаться на карантине до сентября.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 209 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.