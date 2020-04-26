КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Саудовской Аравии больше не будут казнить несовершеннолетних преступников. В воскресенье, 26 апреля, поддерживаемая государством Комиссия по правам человека сообщила о соответствующем указе короля Салмана, передает УНН со ссылкой на DW.

“Это означает, что те преступники, которых приговорили к смертной казни за преступления, которые они совершили несовершеннолетними, не будут казнены. А те, кто совершит преступление в несовершеннолетнем возрасте, отныне будут осуждаться к тюремному заключению на максимальный десятилетний срок”, — приводит слова председателя комиссии Аввада Алаввада издание.

Так, по словам Алаввада, это решение позволяет сформировать в королевстве “современный уголовный кодекс” и демонстрирует его намерение проводить реформы в области прав человека даже в условиях пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Саудовской Аравии пытали и казнили парня за сообщение в WhatsApp

Международные правозащитные организации неоднократно призывали Саудовскую Аравию к отмене смертной казни, особенно в отношении несовершеннолетних. Согласно обнародованному 21 апреля докладу Amnesty International, в 2019 году в Саудовской Аравии были казнены 184 человека, что является самым высоким показателем в стране за все время наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в нарушениях прав человека