Баскетболист сборной Украины покинул состав БК "Химик"

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Форвард сборной Украины по баскетболу Артем Ковалев объявил о завершении выступлений в составе "Химика". Об этом баскетболист сообщил на странице в Instagram, передает УНН.

“Спасибо, „Химик“, за эти 6 лет. Тренерам, руководству, игрокам, с которыми работали вместе, и всем, кто переживал, спасибо за все”, — написал Ковалев.

В прошлом сезоне 22-летний Ковалев провел 25 матчей за “Химик”. В среднем за игру форвард набирал 7,8 очка и делал 4,3 подбора.

Добавим, в 2019 году Ковалев в составе студенческой сборной Украины выиграл “серебро” Универсиады в Неаполе. В этом году он получал вызов от национальной сборной, но не попал в окончательную заявку на матчи отбора на Евробаскет-2021.