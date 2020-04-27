Пандемия коронавируса: чемпионат Мексики по футболу досрочно завершен

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Исполнительный комитет Федерации футбола Мексики провел чрезвычайное собрание в связи с ситуацией с пандемией коронавируса в стране, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Представители всех лиг страны проголосовали за досрочное завершение соревнований.

Кроме того, было принято решение приостановить вылет и повышение команд в первой и второй лигах на шесть сезонов.

Примечательно, что федерация выделит около 2,3 млн. евро в качестве поддержки для 12 клубов второго дивизиона, которые разделят сумму в равных частях.

Добавим также, после 10 туров ведущего дивизиона Мексики по футболу на первом месте шел "Крус Асуль", у которого в активе было 22 очка - на один балл меньше, чем имеет "Леон".