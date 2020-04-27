Ляшко рассказал, при каких условиях Украина сможет ускорить выход из карантина

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Если в Украине будет резкое снижение количества больных COVID-19, то в процессе выхода из карантина можно будет пропустить несколько этапов, которые ранее озвучил Кабинет министров. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV, передает УНН.

“Если у нас будет резкое снижение числа больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап”, — сказал Ляшко.

Ранее, 24 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил про пять этапов выхода из карантина и снятия ограничений, привязанных к выполнению определенных условий.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 209 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.