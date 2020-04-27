Регистрация | Вход |
USD: 27,01 0,0000  EUR: 29,14 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 27 апреля 2020 01:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4875
Версия для печати

Ляшко рассказал, при каких условиях Украина сможет ускорить выход из карантина

Ляшко рассказал, при каких условиях Украина сможет ускорить выход из карантина

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Если в Украине будет резкое снижение количества больных COVID-19, то в процессе выхода из карантина можно будет пропустить несколько этапов, которые ранее озвучил Кабинет министров. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV, передает УНН.

“Если у нас будет резкое снижение числа больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап”, — сказал Ляшко.

Ранее, 24 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил про пять этапов выхода из карантина и снятия ограничений, привязанных к выполнению определенных условий.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 209 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.