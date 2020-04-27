Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси достигло почти 10,5 тыс. человек

КИЕВ. 27 апреля. УНН. За минувшие сутки в Беларуси подтвердили 873 новых случаев COVID-19. Тем самым общее количество инфицированных в стране составляет 10 тыс. 463 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Беларуси, которые распространил информационный портал "БЕЛТА".

Количество умерших увеличилось на 72 человека, а количество тех, кто выздоровел составляет 1695 человек.

Так, Беларусь уже успела опередить Украину по количеству инфицированных.

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Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в национальном субботнике, участие в котором приняли более 1 тыс. человек. Участники субботника высаживали деревья на территории Национального парка "Припятский" накануне годовщины трагедии на ЧАЭС.

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