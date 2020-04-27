Новости: Спорт
Понедельник, 27 апреля 2020, 01:47 • Сергей Куркович • 8550
Двое украинцев помогли ФК "Слуцк" возглавить чемпионат Беларуси
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Тремя поединками завершилась программа шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
ФК “Слуцк” украинцев Чеботаева и Тетеренко принимал “Белшина” и праздновал выигрыш 3:2. Именно Чеботаев отдал результативный победный ассист на нигерийца Умара (88 минута).
В других противостояниях ФК “Ислочь” украинца Папуши обыграл “Витебск” — 2:0, а “Торпедо-БелАЗ” с “Рухом” из Бреста расписали мировую 0:0.
Стоит отметить, что “Слуцк” набрал 13 очков и завершил тур на лидирующей позиции.
Источник: УНН