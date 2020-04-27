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Двое украинцев помогли ФК "Слуцк" возглавить чемпионат Беларуси

Двое украинцев помогли ФК "Слуцк" возглавить чемпионат Беларуси

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Тремя поединками завершилась программа шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

ФК “Слуцк” украинцев Чеботаева и Тетеренко принимал “Белшина” и праздновал выигрыш 3:2. Именно Чеботаев отдал результативный победный ассист на нигерийца Умара (88 минута).

В других противостояниях ФК “Ислочь” украинца Папуши обыграл “Витебск” — 2:0, а “Торпедо-БелАЗ” с “Рухом” из Бреста расписали мировую 0:0.

Стоит отметить, что “Слуцк” набрал 13 очков и завершил тур на лидирующей позиции.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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