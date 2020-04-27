Украина возобновит спецрейсы из-за границы для возвращения своих граждан

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины в воскресенье, 26 апреля, анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой в условиях пандемии COVID-19, имели такую возможность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы министерства Владислава Криклия в Telegram.

“Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения — в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последнее будет осуществляться с помощью приложения “Дій вдома” на платформе “Дія”, — заявил министр Криклий.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло , Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Информация о рейсах будет обнародована на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, а оперативная информация — на Telegram-канале Криклия.

Напомним, Украина уже возвращала своих граждан, которые из-за введенных вследствие коронавирусной пандемии ограничений застряли в других странах, но после нескольких рейсов эту программу отменили, когда люди, которые возвращались, уже после возвращения вставали перед необходимостью принудительной обсервации, о которой их не предупреждали перед вылетом, при том, что на момент прилета правительственное постановление об этой обсервацию еще не действовало. В некоторых случаях люди вырывались из-под стражи и убегали.

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