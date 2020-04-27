Самый титулованный клуб Греции могут снизить в классе

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Многократный чемпион Греции "Олимпиакос" может быть снижен в классе за договорной матч, информирует УНН со ссылкой на "SDNA".

Под подозрение попал поединок греческой Суперлиги 2015-го года между "Олимпиакосом" и "Атромитосом", который завершился победой пирейской команды со счетом 2:1. Манипуляции с матчем связывают с получением дивидендов от букмекерских ставок.

Если будет доказано, что поединок был договорным, то оба клуба будут снижены в классе и оштрафованы на 3 млн. евро, а владельцы команд и другие причастные лица пожизненно отстранены от футбола.

Добавим, нынешний лидер сезона чемпионата Греции 44 раза выигрывал первенство страны.